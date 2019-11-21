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Ведите уроки онлайн

Пожалуй, единственный необходимый сервис для репетитора

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Не требует скачивания ни для учителя, ни для ученика
5
профильных решений для репетиторов конкретных предметов
180K
часов трансляций проведено
8K
репетиторов уже в платформе
Ощутите личное присутствие
В комнате для онлайн-занятий Tutor™ Class уровень погружения сопоставим с реальным уроком в школе
Трансляция учителя
и ученика
Чаты

Совместная
интерактивная доска
До 25 учеников на
одном занятии
Творите. Решайте. Для интерактива нет границ
Используйте максимум возможностей для проведения настоящего интерактивного урока
Доска со вспомогательными инструментами
Тесты в реальном
времени
Опросы
Презентации и
видео с YouTube
Обучение из любой точки мира
на любом устройстве
Облачный сервис,
не требующий скачивания
Web-версия для смартфонов,
планшетов и ПК для учителя
и ученика
Простой запуск урока за 30 секунд
на аудиторию до 25 человек.
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Василий С.
Репетитор математики
На платформе Tutor.ru очень понравилась электронная доска, такой пока не видел ни у кого. На ней можно писать как на обычной, при этом можно загружать разные документы, записи, делать пометки. Ученик все видит в режиме реального времени. Класс, спасибо!
Мария К.
Репетитор английского языка
Во время уроков я активно использую классную доску - удобный инструмент. Особенно нравится опция, когда можно писать стилусом вручную как на обычной доске.
Инна В.
Репетитор информатики
Думала, что для доп.занятий с группой придется искать другие возможности, но Tutor.ru предложил мне видеоплатформу на которой можно одновременно общаться с несколькими учениками. Я веду урок и вижу обратную связь, ученик может написать в чат, ответить голосом и даже “поднять руку”. Спасибо вам!
Сергей К.
Репетитор математики
Вот до чего техника дошла! Во время видеоурока ученик может не прерывать меня, а просто нажать на кнопку - аналог “Поднять руку”. Tutor.ru - вы лучшие!
Татьяна Н.
Репетитор математики
У Tutor.ru есть отличный, современный сервис для проверки домашних заданий. Ученик по мере выполнения или сразу загружает фото домашки, я проверяю, тут же даю свои замечания. Все в режиме реального времени - хорошая экономия времени и сил.
Людмила Н.
Репетитор английского языка
В видеоплатформе Tutor.ru мне понравилось то, что все уроки, все записи на доске сохраняются. Мне не приходится объяснять ученику несколько раз одно и то же, я просто направляю его к записи конкретного урока и все.
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Стоимость
 Старт
399
в месяц
до 3 комнат для занятий
2  
гб для хранения
материалов

Полный функционал сервиса, в том числе более 30 инструментов интерактивной доски

Неограниченное время трансляции

Запись и хранение занятий

Работа со всеми необходимыми типами файлов: pdf, doc, ppt, xls, jpeg и другими

Групповые занятия до 25 человек

Подробнее
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 Оптимальный
530
в месяц
до 5 комнат для занятий
5  
гб для хранения
материалов

Полный функционал сервиса, в том числе более 30 инструментов интерактивной доски

Неограниченное время трансляции

Запись и хранение занятий

Работа со всеми необходимыми типами файлов: pdf, doc, ppt, xls, jpeg и другими

Групповые занятия до 25 человек

Подробнее
Пробовать бесплатно
 Профи
860
в месяц
до 10 комнат для занятий
10  
гб для хранения
материалов

Полный функционал сервиса, в том числе более 30 инструментов интерактивной доски

Неограниченное время трансляции

Запись и хранение занятий

Работа со всеми необходимыми типами файлов: pdf, doc, ppt, xls, jpeg и другими

Групповые занятия до 25 человек

Подробнее
Пробовать бесплатно
 Эксперт
1 200
в месяц
до 20 комнат для занятий
20  
гб для хранения
материалов

Полный функционал сервиса, в том числе более 30 инструментов интерактивной доски

Неограниченное время трансляции

Запись и хранение занятий

Работа со всеми необходимыми типами файлов: pdf, doc, ppt, xls, jpeg и другими

Групповые занятия до 25 человек

Подробнее
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Блог №1 для онлайн-репетитора
Старт работы с платформой
Знакомство с платформой. Запуск первого урока
Как использовать виртуальную классную комнату на 100%
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