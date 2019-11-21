На платформе Tutor.ru очень понравилась электронная доска, такой пока не видел ни у кого. На ней можно писать как на обычной, при этом можно загружать разные документы, записи, делать пометки. Ученик все видит в режиме реального времени. Класс, спасибо!
Мария К.
Репетитор английского языка
Во время уроков я активно использую классную доску - удобный инструмент. Особенно нравится опция, когда можно писать стилусом вручную как на обычной доске.
Инна В.
Репетитор информатики
Думала, что для доп.занятий с группой придется искать другие возможности, но Tutor.ru предложил мне видеоплатформу на которой можно одновременно общаться с несколькими учениками. Я веду урок и вижу обратную связь, ученик может написать в чат, ответить голосом и даже “поднять руку”. Спасибо вам!
Сергей К.
Репетитор математики
Вот до чего техника дошла! Во время видеоурока ученик может не прерывать меня, а просто нажать на кнопку - аналог “Поднять руку”. Tutor.ru - вы лучшие!
Татьяна Н.
Репетитор математики
У Tutor.ru есть отличный, современный сервис для проверки домашних заданий. Ученик по мере выполнения или сразу загружает фото домашки, я проверяю, тут же даю свои замечания. Все в режиме реального времени - хорошая экономия времени и сил.
Людмила Н.
Репетитор английского языка
В видеоплатформе Tutor.ru мне понравилось то, что все уроки, все записи на доске сохраняются. Мне не приходится объяснять ученику несколько раз одно и то же, я просто направляю его к записи конкретного урока и все.