Василий С.

Репетитор математики

На платформе Tutor.ru очень понравилась электронная доска, такой пока не видел ни у кого. На ней можно писать как на обычной, при этом можно загружать разные документы, записи, делать пометки. Ученик все видит в режиме реального времени. Класс, спасибо!